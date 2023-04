Manchester City-Bayern Monaco 3-0 le pagelle e il tabellino della partita (Di martedì 11 aprile 2023) . Finale anticipata in questo quarto di finale: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una finale anticipata nell’andata dei quarti di finale di Champions: City e Bayern Monaco sono chiamate all’impresa e raggiungere la semifinale, dove potrebbero trovare una tra Real Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 11 aprile 2023) . Finale anticipata in questo quarto di finale: vediamo com’è andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una finale anticipata nell’andata dei quarti di finale di Champions:sono chiamate all’impresa e raggiungere la semifinale, dove potrebbero trovare una tra Real Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? - futebol_info : ?? GOL DO MANCHESTER CITY! Bernardo Silva | Manchester City 2x0 Bayern - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - OutOfTheCaves : Magnificent Manchester City! ?? - LucaB710 : Manchester city ha fatto una gran partita, ma il Bayern è stato penoso in particolare la difesa errori continui… -