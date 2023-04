Manchester City-Bayern Monaco 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di martedì 11 aprile 2023) All’Etihad, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Etihad,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - desimpedidos : Manchester City neste momento - Sarai6478716 : ??Live Stream #ManCity #UCL #ForzaInter #BenficaInter #ChampionsLeague ??Manchester City vs Bayern Munich ??Live>>… - PL_InsiderBR : @OCamisa14 @TeleFootball Manchester City, PSG e Real Madrid -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di andata di Champions League 2022/23: pagelle- Bayern Monaco Le pagelle dei protagonisti del match tra- Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di andata della Champions League 2022/2023. TOP: Rodri FLOP: ...Non solo Benfica - Inter: per l'andata dei quarti di finale della Champions League, si sfidano ile il Bayern MonacoOltre all'impegno della prima italiana in campo per i quarti di finale, l'Inter di Simone Inzaghi che gioca sul campo del temibile Benfica di Roger Schmidt, scendono ...All'Etihad, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Etihad,e Bayern Monaco si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...

Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza in vista della partita contro la Roma in Europa League: "Hanno ancora lo stesso allenatore con Mourinho e giocano ancora allo stesso modo.Manchester City - Bayern Monaco: al 27' arriva l'1-0 per i padroni di casa, Rodri lascia partire una gran conclusione a giro, palla nel sette per il gol del vantaggio.