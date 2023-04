Manchester City-Bayern Monaco 1-0 LIVE | Ederson attento su Sané

(Di martedì 11 aprile 2023) All’Etihad, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Etihad,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di andata di Champions League 2022/23: pagelle- Bayern Monaco Le pagelle dei protagonisti del match tra- Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di andata della Champions League 2022/2023. TOP: Rodri FLOP: ...All'Etihad, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Etihad,e Bayern Monaco si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di ...Non solo Benfica - Inter: per l'andata dei quarti di finale della Champions League, si sfidano ile il Bayern MonacoOltre all'impegno della prima italiana in campo per i quarti di finale, l'Inter di Simone Inzaghi che gioca sul campo del temibile Benfica di Roger Schmidt, scendono ...

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista portoghese del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Benfica gioca un gran calcio ma vediamo dove arriverà. C'è la possibilità di fare ...Manchester City - Bayern Monaco: al 27' arriva l'1-0 per i padroni di casa, Rodri lascia partire una gran conclusione a giro, palla nel sette per il gol del vantaggio.