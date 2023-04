“Mancherai in tutto”. Grave lutto in famiglia per la vip della tv, il dolore nei giorni di festa (Di martedì 11 aprile 2023) Un dolore tremendo ha scombussolato la famiglia della vip italiana, che proprio nei giorni delle festività pasquali ha dovuto salutare un perno imprescindibile. A piangere nelle ultime ore è stata Federica Nargi, costretta a fare i conti con un lutto terribile. Non è facile per lei assorbire questa perdita, dato che nelle sue parole si può notare ovviamente tutta la sua sofferenza per una figura fondamentale della sua vita, che non potrà più supportarla fisicamente essendosene andata per sempre. Meravigliose anche le foto scelte da Federica Nargi. Nonostante il lutto, ha avuto la forza di scrivere delle frasi struggenti e di caricare delle immagini stupende di lei in compagnia della persona ormai defunta. Presenti nelle istantanee anche le figlie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Untremendo ha scombussolato lavip italiana, che proprio neidelle festività pasquali ha dovuto salutare un perno imprescindibile. A piangere nelle ultime ore è stata Federica Nargi, costretta a fare i conti con unterribile. Non è facile per lei assorbire questa perdita, dato che nelle sue parole si può notare ovviamente tutta la sua sofferenza per una figura fondamentalesua vita, che non potrà più supportarla fisicamente essendosene andata per sempre. Meravigliose anche le foto scelte da Federica Nargi. Nonostante il, ha avuto la forza di scrivere delle frasi struggenti e di caricare delle immagini stupende di lei in compagniapersona ormai defunta. Presenti nelle istantanee anche le figlie ...

