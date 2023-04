Mamma scopre che il figlio fa il bullo con i compagni di classe – la sua punizione controversa divide internet in due (Di martedì 11 aprile 2023) Il bullismo è un problema odiato in tutto il mondo, ma è anche un problema che purtroppo si è insidiato nella società. È importante insegnare ai bambini fin da piccolissimi che il bullismo è inaccettabile in qualsiasi forma. Genitori e insegnanti cercano di insegnare questa lezione martellandola fin da casa. Tuttavia, è impossibile sradicarla interamente, perciò cosa fare quando si scopre che un bambino ne prende in giro un altro? Beh, una Mamma del Texas ha usato un modo piuttosto controverso di punire suo figlio dopo che ha scoperto che chiamava gli altri bambini della sua classe “idioti” e “stupidi”. La donna ha scatenato reazioni forti su tutto internet per la sua scelta riguardo alla punizione. Leggi di più: Prende a pugni il bullo a scuola che lo ... Leggi su it.newsner (Di martedì 11 aprile 2023) Il bullismo è un problema odiato in tutto il mondo, ma è anche un problema che purtroppo si è insidiato nella società. È importante insegnare ai bambini fin da piccolissimi che il bullismo è inaccettabile in qualsiasi forma. Genitori e insegnanti cercano di insegnare questa lezione martellandola fin da casa. Tuttavia, è impossibile sradicarla interamente, perciò cosa fare quando siche un bambino ne prende in giro un altro? Beh, unadel Texas ha usato un modo piuttosto controverso di punire suodopo che ha scoperto che chiamava gli altri bambini della sua“idioti” e “stupidi”. La donna ha scatenato reazioni forti su tuttoper la sua scelta riguardo alla. Leggi di più: Prende a pugni ila scuola che lo ...

