Mamma chiede alla figlia di contribuire a pagare le bollette ma lei si rifiuta Lo sfogo | “Guadagna più di me | sto sbagliando?”

(Di martedì 11 aprile 2023) Secondo il racconto della, una volta finito il college laha deciso di prendersi del tempo per capire quale carriera volesse intraprendere. Nel frattempo, ha deciso di trovarsi un “lavoretto”, iniziando così a lavorare come cassiera in un supermercato e percependo un salario mensile di 800 sterline, con l’aggiunta di una tessera per dei buoni sconto da utilizzare nello stesso supermercato. La madre ha così chiestodi aiutarla nelle spese per la casa, pagando una quota di 50 sterline mensili. Per un periodo è andato tutto bene, fino a quando la ragazza non ha scelto di licenziarsi a seguito di un brutto litigio con il manager. Laha poi trovato lavoro in un fast food, percependo però una paga più bassa e, ovviamente, senza la tessera sconto del supermercato. “Le ho detto ...

Mamma chiede alla figlia di contribuire a pagare le bollette ma lei si ... Il Fatto Quotidiano

