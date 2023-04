Malore fatale in casa | è il quinto in un mese nella stessa città

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 11 aprile 2023) Cinque decessi. Cinque malori killer in un, tutti concentrati in pochi chilometri quadrati. L’ultimo in ordine di tempo è Alessandro Nordio (foto al centro), 54 anni. Teatro della tragedia è Chioggia, in provincia di Venezia. Chioggia, cinque malori killer in un: è giallo inCome spiega Il Mattino, Nordio, che avrebbe compiuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.