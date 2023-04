Mai parlato di mio figlio con Meloni Lo sfogo di Rachele Silvestri

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 aprile 2023) Una brutta storia. Di calunnie e mancanza di rispetto nei confronti di una donna e della sua intera famiglia. La vicenda della deputata di Fratelli d'Italia,, continua a suscitare scalpore. Così lei è stata costretta a smentire le nuove voci che circolano sul suo conto. prima tra tutte, quella che la vorrebbe a colloquio col premierproprio per parlare delle falsità sulla paternità. «Nonostante la lettera che ho inviato alcuni giorni fa al Corriere della Sera e l'apparente ondata di solidarietà che ho ricevuto, è ancora attivo l'ignobile tentativo di spargere clamorose infamie sul mio conto. Alcune notizie pubblicate dalla stampa e rilanciate addirittura in un comunicato stampa da un parlamentare, per di più una donna, riportano ora che sarei persino stata convocata dal Presidente del Consiglio, ...