"Mai accaduto prima": Schlein, il sondaggio che scatena il panico nel Pd (Di martedì 11 aprile 2023) Per la prima volta da quando Elly Schlein si è presa il Pd, la risalita dei dem si arresta. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste fatte tra il 5 e il 7 aprile. Fdi resta al primo posto con il 29,7%, il Pd perde 0,2 punti e scende al 19,8%. Ancora più giù scende il M5S che, perdendo lo 0,1%, si attesta al 15,4%. La Lega guadagna lo 0,1% e sale all'8,7%. Forza Italia guadagna lo 0,7% arrivando all'8,1%. Azione-Italia Viva sale al 7,4% (+0,1%). Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,1% (-0,1). Più Europa è al 2,1% (-0,2%). Sarà che è la vigilia di Pasqua e l'attività politica è ferma, fatto sta che i malumori seguiti all'annuncio della segreteria, ieri si sono sentiti meno. Anche se ci sono, perché Elly Schlein, nonostante in pochi ci scommettessero, ha fatto quello che aveva detto. Diversamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Per lavolta da quando Ellysi è presa il Pd, la risalita dei dem si arresta. È quanto emerge dalDire-Tecnè, con interviste fatte tra il 5 e il 7 aprile. Fdi resta al primo posto con il 29,7%, il Pd perde 0,2 punti e scende al 19,8%. Ancora più giù scende il M5S che, perdendo lo 0,1%, si attesta al 15,4%. La Lega guadagna lo 0,1% e sale all'8,7%. Forza Italia guadagna lo 0,7% arrivando all'8,1%. Azione-Italia Viva sale al 7,4% (+0,1%). Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,1% (-0,1). Più Europa è al 2,1% (-0,2%). Sarà che è la vigilia di Pasqua e l'attività politica è ferma, fatto sta che i malumori seguiti all'annuncio della segreteria, ieri si sono sentiti meno. Anche se ci sono, perché Elly, nonostante in pochi ci scommettessero, ha fatto quello che aveva detto. Diversamente ...

