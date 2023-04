Maestra sospesa, Valditara: “Non è stato un episodio isolato, ci sarebbero stati canti religiosi e preghiere nelle ore discipinari. Ho chiesto approfondimento” (Di martedì 11 aprile 2023) Non si placa l'eco delle polemiche riguardo la sospensione per 20 giorni ai danni di una Maestra di Oristano. Al TG4, durante la tramissione Diario Del Giorno", interviene il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Non si placa l'eco delle polemiche riguardo la sospensione per 20 giorni ai danni di unadi Oristano. Al TG4, durante la tramissione Diario Del Giorno", interviene il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe. L'articolo .

