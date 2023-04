Maestra sospesa. PVF: oltre 50.000 firme, Miur intervenga (Di martedì 11 aprile 2023) Maestra sospesa. Pro Vita Famiglia: oltre 50.000 firme, Miur intervenga per tutelarla – «Quanto successo alla Maestra Marisa Francescangeli, sospesa con decurtazione dello stipendio solo per aver fatto recitare un’Ave Maria in classe, è gravissimo. Un provvedimento spropositato. Assurdo soprattutto se pensiamo che oggi in classe, nel silenzio di politica e istituzioni scolastiche, si insegna ai bambini che il loro sesso è “fluido”, che si può essere maschi o femmine a seconda di come ci si sente, e si può scegliere di essere chiamato con il proprio genere preferito con la Carriera Alias. Al contrario, se si recita una semplice Ave Maria la repressione è immediata e brutale. «E’ urgente un intervento del Ministero dell’Istruzione per tutelare la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023). Pro Vita Famiglia:50.000per tutelarla – «Quanto successo allaMarisa Francescangeli,con decurtazione dello stipendio solo per aver fatto recitare un’Ave Maria in classe, è gravissimo. Un provvedimento spropositato. Assurdo soprattutto se pensiamo che oggi in classe, nel silenzio di politica e istituzioni scolastiche, si insegna ai bambini che il loro sesso è “fluido”, che si può essere maschi o femmine a seconda di come ci si sente, e si può scegliere di essere chiamato con il proprio genere preferito con la Carriera Alias. Al contrario, se si recita una semplice Ave Maria la repressione è immediata e brutale. «E’ urgente un intervento del Ministero dell’Istruzione per tutelare la ...

