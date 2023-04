Maestra sospesa per le preghiere in classe, Valditara: "Non era un episodio isolato" (Di martedì 11 aprile 2023) Quelle preghiere fatte recitare ai bambini la Vigilia di Natale da Marisa Francescangeli, Maestra nella scuola primaria di San Vero Milis (Oristano), non erano un episodio isolato. A confermarlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe... Leggi su today (Di martedì 11 aprile 2023) Quellefatte recitare ai bambini la Vigilia di Natale da Marisa Francescangeli,nella scuola primaria di San Vero Milis (Oristano), non erano un. A confermarlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe...

