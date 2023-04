Maestra sospesa a Oristano, Valditara: “Preghiere non erano episodio isolato” (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Appena emersa la vicenda” della Maestra sospesa a Oristano per aver fatto recitare delle Preghiere in una classe “ho chiesto una relazione dettagliata sui fatti dopodiché abbiamo mandato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata corretta. Posso soltanto dire che non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma, dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare si tratta di reiterate Preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari”. Questo quanto affermato dal ministro Giuseppe Valditara intervenuto in diretta al Tg – Diario del Giorno in onda su Retequattro in merito al caso. “Dopo diversi interventi ‘bonari’ del dirigente scolastico – ha spiegato il ministro – si è arrivati all’attivazione di un procedimento disciplinare che si ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Appena emersa la vicenda” dellaper aver fatto recitare dellein una classe “ho chiesto una relazione dettagliata sui fatti dopodiché abbiamo mandato gli ispettori per verificare che la procedura sia stata corretta. Posso soltanto dire che non si tratta della recita episodica di una preghiera, ma, dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare si tratta di reiteratee canti religiosi nelle ore disciplinari”. Questo quanto affermato dal ministro Giuseppeintervenuto in diretta al Tg – Diario del Giorno in onda su Retequattro in merito al caso. “Dopo diversi interventi ‘bonari’ del dirigente scolastico – ha spiegato il ministro – si è arrivati all’attivazione di un procedimento disciplinare che si ...

