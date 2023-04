Madonna di Trevignano | scomparsa la veggente custode della statua

(Di martedì 11 aprile 2023) Da quasi una settimana non si hanno più notizie di Maria Giuseppa Scarpulla, conosciuta come Gisella Cardia, che èinsieme al marito e alla statuetta su cui dal 2016 comparivano le lacrime, che un'indagine di un investigatore privato avrebbe rivelato essere composte da sangue di maiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - repubblica : Madonna di Trevignano, parla uno dei pentiti: 'La santona ha preso tutti i miei soldi, le ho dato 123 mila euro. La… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Dopo la presunta apparizione della Madonna, Gisella ha fatto perdere le sue tracce. A #Mattino5, la risposta dell'associazion… - MrKaralis : RT @marcopalears: Uno dei medici punto di riferimento della galassia #novax è questa signora qui. Non ho altro da aggiungere -

La veggente Gisella Cardia ha uno staff, che ci tiene a far sapere che va tutto bene e che la donna che organizzava le funzioni alladi, al centro delle cronache in questi giorni a ...Risponde così all'AGI il parroco diRomano, don Piero Rongoni, quando gli viene chiesto che idea si sia fatto sulladi(la statua avrebbe pianto sangue) e sul fatto che ...... nel messinese, che si è spacciata per veggente illudendo i fedeli diche hanno creduto alle lacrime di sangue di una statua dellae ai messaggi che tramite lei avrebbe comunicato ...

Madonna di Trevignano, lo staff di Gisella Cardia sulla scomparsa della veggente: «Nessuno è scappato». In un video ... Open

L’unica certezza, in questa storia di lacrime e sangue (di maiale, parrebbe), è l’avvio di un’inchiesta da parte dei magistrati della Procura di Civitavecchia. Quella della… Leggi ...Risponde così all'AGI il parroco di Trevignano Romano, don Piero Rongoni, quando gli viene chiesto che idea si sia fatto sulla Madonna di Trevignano (la statua avrebbe pianto sangue) e sul fatto che ...