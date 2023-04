Madonna di Trevignano | parla l’avvocata di Gisella Cardia | “È in Italia | vive asserragliata per la paura Si è chiusa in raccoglimento e preghiera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) “Non è vero cheè scappata, non è all’estero ma si trova in. Quelle che stanno uscendo contro di lei sono accuse infondate, rispetto alle quali valuteremo di agire per vie legali”. A dirlo, a Fanpage, è Anna Orlando,di, la sedicente veggente diRomano salita alla ribalta nelle ultime settimane per le presunte lacrimazioni miracolose di una sua statua della. Nelle ultime ore, infatti, i sospetti sul suo conto sono aumentati dopo che sul suo sito è apparso l’annuncio che “gli incontri sono momentaneamente sospesi con data da destinarsi” e che alcuni testimoni hanno riferito di averla vista uscire di casa con un trolley. Il sospetto di molti è che la presunta veggente abbia lasciato la ...