Madonna di Trevignano | la veggente sparisce con la sua statuetta E le accuse dei pentiti scuotono il paese

Nuovo tassello nel caso delladie di Gisella, la veggente che tanto clamore ha destato nelle scorse settimane sui media e all'interno dei programmi televisivi italiani, tra cui La Vita in Diretta, Pomeriggio 5 ...Gisella Cardia , la veggente diil cui vero nome all'anagrafe è Maria Giuseppa Scarpulla , sposata Cardia, è sparita nel ...ogni tre del mese per assistere alle apparizioni dellaalle ...Abbonati per leggere anche Leggi anchedi, le lacrime vere dei pentiti: "Gisella Cardia è il demonio, le ho dato 123 mila euro. Moltiplicazione degli gnocchi Mai vista" Truffa del ...

Madonna di Trevignano, la "veggente" non si trova più. L'ultimo messaggio prima di sparire: «La guerra arriverà a Roma» Open

Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, la "veggente" custode della statua di una madonna di Trevignano non fa più incontri. Gli appuntamenti, infatti, sono "momentaneamente sospesi con ...In suo ultimo messaggio pubblico avrebbe previsto l’arrivo della «guerra in Italia» poi il silenzio. Madonna di Trevignano, l'esposto Formalmente dopo l’esposto sporto ai carabinieri da un sedicente ...