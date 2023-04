Madonna di Trevignano | la testimonianza di un fedele truffato | “La santona non sapeva il Rosario e raggirava le persone malate”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 aprile 2023) Si aggraverebbe la posizione di Gisella Cardia, improvvisamente sparita dopo l’inchiesta sulle lacrime delladi. Tali fluidi che scenderebbero dalla statua della Vergine, avrebbero compatibilità con il sangue di suino. Uno scandalo che avrebbe portato la “” a sparire dalla circolazione (si dice sia in un paesino del viterbese), con i suoi ex fedeli che avrebbero vuotato il sacco sul conto della donna con gravissime rivelazioni, che paleserebbero un business truffaldino attorno ai presunti miracoli della Vergine Maria. Le verità “scomode” attorno alladiA vuotare il sacco, sarebbe un credente del posto, che avrebbe offerto questasul personaggio di Gisella Cardia all’interno di Repubblica Roma. L’uomo infatti racconta come ...