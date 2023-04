Macron umiliato in mondovisione: "Di cosa sei il presidente", ammutolito (Di martedì 11 aprile 2023) Brutta accoglienza per il presidente francese Emmanuel Macron all'Aja. Il capo dell'Eliseo è stato interrotto da alcuni manifestanti mentre stava per pronunciare un discorso sul futuro dell'Europa. Macron è stato attaccato su "democrazia" e pensioni: "Dov'è la democrazia francese?", "La convenzione sul clima non è rispettata", hanno gridato i manifestanti dagli spalti mentre srotolavano uno striscione su cui era scritto in inglese "presidente della violenza e dell'ipocrisia". "È molto importante avere un dibattito sociale", ha risposto il capo dello Stato francese quando ha potuto riprendere la parola dopo un minuto di interruzione. "Posso rispondere a tutte le domande su ciò di cui stiamo discutendo in Francia", "questa è una democrazia e una democrazia è esattamente un luogo dove si può manifestare" e vedere "questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Brutta accoglienza per ilfrancese Emmanuelall'Aja. Il capo dell'Eliseo è stato interrotto da alcuni manifestanti mentre stava per pronunciare un discorso sul futuro dell'Europa.è stato attaccato su "democrazia" e pensioni: "Dov'è la democrazia francese?", "La convenzione sul clima non è rispettata", hanno gridato i manifestanti dagli spalti mentre srotolavano uno striscione su cui era scritto in inglese "della violenza e dell'ipocrisia". "È molto importante avere un dibattito sociale", ha risposto il capo dello Stato francese quando ha potuto riprendere la parola dopo un minuto di interruzione. "Posso rispondere a tutte le domande su ciò di cui stiamo discutendo in Francia", "questa è una democrazia e una democrazia è esattamente un luogo dove si può manifestare" e vedere "questo ...

