Macron isolato: perché sulla Cina rischia il boomerang (Di martedì 11 aprile 2023) L’intervista del presidente francese Emmanuel Macron di ritorno dalla Cina ottiene il risultato voluto. Il dibattito sul ruolo dell’Unione europea, sui suoi rapporti triangolari con la Cina e gli Stati Uniti e sull’autonomia strategica torna in auge dopo un anno di silenzio e di rinnovato spirito atlantista dovuto all’invasione russa dell’Ucraina. Macron, paralizzato in patria InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 aprile 2023) L’intervista del presidente francese Emmanueldi ritorno dallaottiene il risultato voluto. Il dibattito sul ruolo dell’Unione europea, sui suoi rapporti triangolari con lae gli Stati Uniti e sull’autonomia strategica torna in auge dopo un anno di silenzio e di rinnovato spirito atlantista dovuto all’invasione russa dell’Ucraina., paralizzato in patria InsideOver.

