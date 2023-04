Macron in Cina e l’accordo di Total per lo yuan al posto del dollaro: una mossa che sorprende (Di martedì 11 aprile 2023) di Gianluigi Perrone* A Pechino, da dove scrivo, è impossibile non notare che i media cinesi hanno una certa propensione ad osannare il presidente francese Emmanuel Macron, di recente in visita in Cina. Non vi è solo la canonica copertura dei portali ma lo spazio d’onore che si dedica agli amici del Partito (vedi Putin) e persino il sito e-commerce Taobao ha promosso “la settimana dei prodotti francesi”. Questo avviene perché la visita del leader francese pare aver reinterpretato gli equilibri geopolitici internazionali, mostrando alla Cina di essere apprezzata in Europa, semplicemente manifestando la volontà del suo paese di continuare i rapporti economici con la Cina a prescindere dell’affaire Taiwan. Durante i tre giorni, ha siglato accordi economici per nucleare e materie prime alimentari con il presidente Xi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) di Gianluigi Perrone* A Pechino, da dove scrivo, è impossibile non notare che i media cinesi hanno una certa propensione ad osannare il presidente francese Emmanuel, di recente in visita in. Non vi è solo la canonica copertura dei portali ma lo spazio d’onore che si dedica agli amici del Partito (vedi Putin) e persino il sito e-commerce Taobao ha promosso “la settimana dei prodotti francesi”. Questo avviene perché la visita del leader francese pare aver reinterpretato gli equilibri geopolitici internazionali, mostrando alladi essere apprezzata in Europa, semplicemente manifestando la volontà del suo paese di continuare i rapporti economici con laa prescindere dell’affaire Taiwan. Durante i tre giorni, ha siglato accordi economici per nucleare e materie prime alimentari con il presidente Xi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La visita di #Macron e #VonderLeyen in #Cina la settimana scorsa sono state, per motivi opposti, due punti di svolt… - fratotolo2 : A cosa serve la #UE? In #Cina, #Macron è stato accolto con tutti gli onori diplomatici ed è stato salutato dal min… - MarcoFattorini : Di ritorno dalla Cina, #Macron dice che l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di ess… - albemutti : RT @petunianelsole: Edf, Suez, Cma Cgm, Airbus, L'Oreal. Gli 'sforzi diplomatici' di Macron in Cina. - Giovanni1946861 : @LucaBizzarri Il liberale Macron tenta la disperata carta della neutralità della Francia (UE) nello scontro USA* -… -

Cina gioca a dividere europei e Usa, ma pace in Ucraina è chimera In una dichiarazione congiunta, il presidente della Cina Xi Jinping e Macron hanno lanciati un appello per la pace in Ucraina e hanno auspicato un dialogo militare "più approfondito" fra le due parti,... Il presidente francese è in visita ai Paesi Bassi 23 anni dopo Chirac Il discorso pomeridiano in un teatro dell'Aia arriva dopo che alcuni commenti fatti da Macron nei giorni scorsi sulla situazione militare tra Cina e Taiwan hanno creato scalpore. Il presidente ... Vuoi vedere che la Francia nei BRICS Cosa ha detto Xi a Macron Dopo il vertice, Cina e Francia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno concordato di promuovere la pace in Ucraina, lasciando da parte approcci diversi: ... In una dichiarazione congiunta, il presidente dellaXi Jinping ehanno lanciati un appello per la pace in Ucraina e hanno auspicato un dialogo militare "più approfondito" fra le due parti,...Il discorso pomeridiano in un teatro dell'Aia arriva dopo che alcuni commenti fatti danei giorni scorsi sulla situazione militare trae Taiwan hanno creato scalpore. Il presidente ...Cosa ha detto Xi aDopo il vertice,e Francia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno concordato di promuovere la pace in Ucraina, lasciando da parte approcci diversi: ... Eliseo, 'per Macron nessuna equidistanza tra Usa e Cina' Agenzia ANSA Xi e Macron, postura e impostura La realtà ci dice il contrario: dal 2012 la Cina ha raddoppiato le sue spese militari, che oggi superano quelle di tutti i suoi tredici vicini asiatici messi assieme. E allora, se quella di Xi non è ... Emmanuel Macron sostiene l'indipendenza strategica dell'Unione europea Il discorso pomeridiano in un teatro dell'Aia arriva dopo che alcuni commenti fatti da Macron nei giorni scorsi sulla situazione militare tra Cina e Taiwan hanno creato scalpore. "La domanda a cui ... La realtà ci dice il contrario: dal 2012 la Cina ha raddoppiato le sue spese militari, che oggi superano quelle di tutti i suoi tredici vicini asiatici messi assieme. E allora, se quella di Xi non è ...Il discorso pomeridiano in un teatro dell'Aia arriva dopo che alcuni commenti fatti da Macron nei giorni scorsi sulla situazione militare tra Cina e Taiwan hanno creato scalpore. "La domanda a cui ...