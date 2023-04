Macron convertito sulla via di Pechino: “Mai più vassalli degli Usa nelle crisi” (Di martedì 11 aprile 2023) Il leader francese era partito per convincere Xi a fare pressioni su Putin sull’Ucraina. Poi la giravolta: cede su Taiwan, rilancia «l’autonomia strategica» e attacca il dollaro Leggi su lastampa (Di martedì 11 aprile 2023) Il leader francese era partito per convincere Xi a fare pressioni su Putin sull’Ucraina. Poi la giravolta: cede su Taiwan, rilancia «l’autonomia strategica» e attacca il dollaro

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberto51059 : RT @LaStampa: Macron convertito sulla via di Pechino: “Mai più vassalli degli Usa nelle crisi” - servidinessuno1 : Macron convertito sulla via di Pechino: “Mai più vassalli degli Usa nelle crisi” ?? SI E’ SVEGLIATO PERSINO MACCARON… - LaStampa : Macron convertito sulla via di Pechino: “Mai più vassalli degli Usa nelle crisi” - BRisaliti : #Taiwan. Sorprendente #Macron convertito sulla via di #Xi, nuovo apostolo del “non-sono-fatti-nostri”. Meno sorpren… -