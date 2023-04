"Ma lei dov'è?". Clamoroso: Ferragni cancellata da Sanremo, su Rai Uno... (Di martedì 11 aprile 2023) La grande assente. Chiara Ferragni non è tra i protagonisti del documentario sul Festival di Sanremo che la Rai ha mandato in onda a Pasquetta. "Tra Palco e realtà" è un viaggio affascinante dietro le quinte dello spettacolo più importante della tv del nostro Paese. Le paure dei cantanti, le voci dei tecnici e dell'orchestra. Un vero e proprio spaccato di ciò che accade dietro la scalinata del teatro Ariston. Ma in tanti hanno notato un dettaglio non da poco. Chiara Ferragni è sparita quasi del tutto dal racconto dell'ultima edizione del Festival. In tanti si sono chiesti il motivo di questa scelta e qualcuno ha malignato sulle polemiche scaturite dal suo monologo ma soprattutto dalla preformance del marito, Fedez, che ha messo nel mirino il governo e ha dato scandalo per il bacio con Rosa Chemical. In più c'è anche la polemica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) La grande assente. Chiaranon è tra i protagonisti del documentario sul Festival diche la Rai ha mandato in onda a Pasquetta. "Tra Palco e realtà" è un viaggio affascinante dietro le quinte dello spettacolo più importante della tv del nostro Paese. Le paure dei cantanti, le voci dei tecnici e dell'orchestra. Un vero e proprio spaccato di ciò che accade dietro la scalinata del teatro Ariston. Ma in tanti hanno notato un dettaglio non da poco. Chiaraè sparita quasi del tutto dal racconto dell'ultima edizione del Festival. In tanti si sono chiesti il motivo di questa scelta e qualcuno ha malignato sulle polemiche scaturite dal suo monologo ma soprattutto dalla preformance del marito, Fedez, che ha messo nel mirino il governo e ha dato scandalo per il bacio con Rosa Chemical. In più c'è anche la polemica ...

