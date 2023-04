"Ma è vero?". Antonella Clerici sconvolta dal pennuto: cosa entra in studio | Video (Di martedì 11 aprile 2023) Imprevisto a È sempre mezzogiorno. Nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 1 ha fatto il suo ingresso in studio un ospite particolare, un piccione. "Oddio, scusate: c'è un piccione in studio!", ha iniziato a gridare Antonella Clerici mentre si stava affaccendando ai fornelli. "Un piccione vero in studio?!", ha chiesto subito qualcuno alquanto stupito. A immortalare l'arrivo del piccione anche le telecamere, davanti alle quali il volatile ha fatto una fugace apparizione. "Devo cacciarlo via?", ha domandato lo chef Lorenzo Biagiarelli prima che la Clerici lo fermasse: "No, no lascialo qua nel suo habitat naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma". Poi la conduttrice ha scherzato sulla scenografia del programma, che riproduce proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Imprevisto a È sempre mezzogiorno. Nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 1 ha fatto il suo ingresso inun ospite particolare, un piccione. "Oddio, scusate: c'è un piccione in!", ha iniziato a gridarementre si stava affaccendando ai fornelli. "Un piccionein?!", ha chiesto subito qualcuno alquanto stupito. A immortalare l'arrivo del piccione anche le telecamere, davanti alle quali il volatile ha fatto una fugace apparizione. "Devo cacciarlo via?", ha domandato lo chef Lorenzo Biagiarelli prima che lalo fermasse: "No, no lascialo qua nel suo habitat naturale. Adesso gli apriremo le porte e lo faremo uscire con calma". Poi la conduttrice ha scherzato sulla scenografia del programma, che riproduce proprio ...

