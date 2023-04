Ma che roba è? Cacciari perde la pazienza | la Gruber balbetta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) "Ma cheè?". Parlare del Terzo Polo irrita non poco Massimo. Il filosofo, in collegamento con Otto e mezzo su La7, ascolta Lilliaggrottando la fronte e provando a interromperla. "Renzi e Calenda sono due politici intelligenti, molto egocentrici e difficili da tenere insieme. Ma è difficile anche mettere insieme il progetto politico del centro?", chiede la conduttrice. "La creatura fantasy di cui parla Travaglio non è il centro, la sinistra o la destra, ma definire una collocazione geografica a prescindere dal contenuto politico. Il contenuto politico sia di Renzi che di Calenda era Mario Draghi, sussisteva nella misura in cui hanno appoggiato Mario Draghi. Tolto lui cosa gli resta? Fare i draghiani. Ma che prospettiva politica è? Zero". "Ma cheè?"....