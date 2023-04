M5S, Villani: “Grave errore l’annullamento dei bandi Asl per l’assunzione di personale” (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno: “Il nostro sistema sanitario sempre più allo sfascio. Vengano premiati il merito e le competenze dei giovani” “Sempre più ultimi in Campania e la sanità sembra l’esempio più lampante ed emblematico. Il sistema sanitario in provincia di Salerno è al collasso, siamo arrivati ad attese anche di 24h nei pronto soccorso e casi in cui un codice giallo ha dovuto attendere 6 ore. Questo nonostante lo straordinario lavoro del personale che cerca di fronteggiare le emergenze dovendo fare i conti quotidianamente con carenze organizzative e strutturali, che la politica non riesce a colmare. In provincia di Salerno assistiamo all’ annullamento di bandi per assunzioni di personale”. E’ un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dalla coordinatrice del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno: “Il nostro sistema sanitario sempre più allo sfascio. Vengano premiati il merito e le competenze dei giovani” “Sempre più ultimi in Campania e la sanità sembra l’esempio più lampante ed emblematico. Il sistema sanitario in provincia di Salerno è al collasso, siamo arrivati ad attese anche di 24h nei pronto soccorso e casi in cui un codice giallo ha dovuto attendere 6 ore. Questo nonostante lo straordinario lavoro delche cerca di fronteggiare le emergenze dovendo fare i conti quotidianamente con carenze organizzative e strutturali, che la politica non riesce a colmare. In provincia di Salerno assistiamo all’ annullamento diper assunzioni di”. E’ un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dalla coordinatrice del ...

