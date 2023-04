L’uso massiccio dei bombardamenti aerei per reprimere le rivolte anticoloniali nel XX secolo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 aprile 2023) Inaugurati ben prima della seconda guerra mondiale, ifanno parte dell’arsenale impiegato da tutte le grandi potenze contro i paesi colonizzati. Dopo la grande guerra, l’armata aerea britannica acquista un ruolo di primo piano in alternativa alle spedizioni punitive nelle colonie. A costi inferiori, la Royal Air Force (la RAF) garantisce il medesimo servizio delle forze di terra, ovveroleche scuotono le colonie in quel periodo. Nasce cosi? il concetto di police bombing. Volto a ristabilire l’ordine, il bombardamento aereo non e? piu? una pratica di guerra, ma di «polizia», anzi, di polizia imperiale: non interviene alle frontiere di uno Stato, ma su scala mondiale, come un modo per governare il mondo. L’ordine che impone non e? quello di una ...