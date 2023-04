L'uomo che si fa portare in carcere per non andare al lavoro: "Meglio la cella" (Di martedì 11 aprile 2023) Meglio il carcere che il lavoro. Un 38enne brianzolo è stato "arrestato" nelle scorse ore dai carabinieri di Besana Brianza, dopo che lui stesso ha chiesto di poter tornare in cella nonostante fosse stato affidato in prova ai... Leggi su europa.today (Di martedì 11 aprile 2023)ilche il. Un 38enne brianzolo è stato "arrestato" nelle scorse ore dai carabinieri di Besana Brianza, dopo che lui stesso ha chiesto di poter tornare innonostante fosse stato affidato in prova ai...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : La nuotatrice @Riley_Gaines_: “Lia Thomas (uomo trans, attratto però dalle donne, che gareggia nelle competizioni f… - GiorgiaMeloni : “Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica”. Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vo… - Poesiaitalia : “…Meditate che questo è stato: Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore…” Primo Levi - Se questo è un… - ninnitarantino : RT @miaDuni: Premesso che è grande il cordoglio per la morte di un uomo, vorrei sapere: i giornalisti che fanno servizi allarmanti sulle ag… - chiaralapatata : RT @blackhyakinthos: minchia se facessero tutte ste polemiche, appelli vari e caccia all'uomo quando una donna è vittima di violenza... E i… -