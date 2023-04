L’Unione Stampa Sportiva Italiana Catania ricorda il ciclista spagnolo Juan Manuel Santisteban

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 aprile 2023) La corsa a tappe del Giro di Sicilia, ha preso il via da Marsala. Quattro le frazioni in programma con gran finale venerdì 14 aprile a Giarre. In occasione proprio della 4° tappa, con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto, con arrivo a Giarre, l’USSI (Unione, mette il sigillo, alla prima, di una serie di iniziative, dall’insediamento del nuovo direttivo: Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 11, in via Nuova ad Aci Sant’Antonio, l’Ussi, farà “tappa”, nel nuovo Monumento dedicato alla memoria di, scomparso il 21 maggio del 1976, nella prima semitappa del Giro d’Italia che partì da. Straordinario l’intervento ...