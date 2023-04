Lula parte per la Cina | ' rafforzeremo i nostri rapporti'

(Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva,oggi per la, dove con il suo omologo, Xi Jinping, parlerà anche della guerra in Ucraina. L'ex sindacalista sostiene la creazione di un ...

Il presidente brasiliano, Luiz Inácioda Silva,oggi per la Cina, dove con il suo omologo, Xi Jinping, parlerà anche della guerra in Ucraina. L'ex sindacalista sostiene la creazione di un gruppo di Paesi per facilitare il ...Per ora, anche se criticato da unadella società per la sua eccessiva spesa pubblica, il presidente gode di un buon consenso popolare. Infatti secondo un recente sondaggio di Datafolha,ha ......un escenario para cuando se materialice la voluntad política y cuando esté claro para unay ... En los mismos días en Moscú, algunos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de, como el ...

Conforme o documento, Helder ficará afastado a partir desta terça-feira (11), até sexta-feira (14). A viagem de Lula e sua comitiva para a China estava marcada para o final de março, mas foi adiada ...Em entrevista a o Fórum Café desta terça-feira (11), o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT, José Genoino, avaliou os cem primeiros dias do governo Lula e defendeu uma posição mais à ...