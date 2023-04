Lula a Pechino, così il Brasile si avvicina (ancora) alla Cina (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è finalmente arrivato a Pechino. Dopo avere rimandato il viaggio del 26 marzo a causa di una lieve polmonite, il leader socialista brasiliano è volato in Cina per incontrare l’omologo cinese Xi Jinping. Nel frattempo, Lula Da Silva è riuscito a risolvere alcuni temi interni, aprendosi la strada per dedicarsi pienamente alla sua politica internazionale. Il viaggio in Cina, che durerà quattro giorni, è la quarta missione internazionale da quando è tornato alla presidenza (prima era stato in Argentina, Uruguay e Stati Uniti). Ad accompagnare Lula Da Silva a Pechino ci sono il ministro dell’Economia brasiliano, Fernando Haddad; il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente del, Luiz Inácioda Silva, è finalmente arrivato a. Dopo avere rimandato il viaggio del 26 marzo a causa di una lieve polmonite, il leader socialista brasiliano è volato inper incontrare l’omologo cinese Xi Jinping. Nel frattempo,Da Silva è riuscito a risolvere alcuni temi interni, aprendosi la strada per dedicarsi pienamentesua politica internazionale. Il viaggio in, che durerà quattro giorni, è la quarta missione internazionale da quando è tornatopresidenza (prima era stato in Argentina, Uruguay e Stati Uniti). Ad accompagnareDa Silva aci sono il ministro dell’Economia brasiliano, Fernando Haddad; il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formichenews : Lula a Pechino, così il #Brasile si avvicina (ancora) alla Cina. L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda)… - f_nastasi : ???????? Lula vola in Cina: affari, conflitto russo-ucraino e governance multipolare al centro dell’agenda. Ne ho scrit… - FDiErnesto : #Lula in #Cina per rafforzare asse con #Pechino e dare nuova vita ai #Brics. - DanielaColi2 : RT @LorenzoLamperti: Le esercitazioni erano state annunciate immediatamente dopo la partenza di Macron da Pechino e si concludono prima del… - LorenzoLamperti : Le esercitazioni erano state annunciate immediatamente dopo la partenza di Macron da Pechino e si concludono prima… -