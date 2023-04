Lukaku | «Grande partita di maturità! Inter | ora stiamo crescendo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023)ha chiuso il clamoroso 0-2 di Benfica-, il primo round dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue considerazioni aTV a margine dell’incontro dell’Estadio da Luz. IL GOLEADOR – Romelufesteggia la squadra per Benfica-: «Sono veramente contento per la squadra. Abbiamo fatto unaa livello di maturità, dobbiamo continuare così in campionato e poi prepararci bene per ladi ritorno. Quando giochiamo a San Siro c’è più pressione, penso che sarà più difficile per noi. Ci siamo preparati bene per questa, l’abbiamo fatta con un’ottima mentalità e voglia, poi abbiamo fatto la differenza nel secondo tempo. Negli ultimi anni siamo molto cresciuti in Champions League, adesso ...