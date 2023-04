Lukaku: «Capisco le critiche, ma vado avanti. Stiamo dando tanto» (Di martedì 11 aprile 2023) Romelu Lukaku, al termine di Benfica-Inter, parla a Mediaset e rivela quelli che sono i suoi pensieri: stanno dando tutti tanto ma c’è ancora molta strada da fare. CONCENTRAZIONE ? Romelu Lukaku, a Mediaset, ha parlato così nel post-partita di Benfica-Inter: «Non pesava il pallone del rigore. È tutto nella testa. Io non ascolto nessuno, anche quando i miei compagni mi parlano non li ascolto in quel momento. Sono solo concentrato sulla palla e sul rigore da calciare. Capisco le critiche per le partite che ho fatto fino a poco fa, ma io guardo e vado davanti e provo ad aiutare la squadra in ogni modo. Sto dando tanto, come tutti gli altri. Abbiamo la responsabilità di far bene e ora dobbiamo concentrarci anche in ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Romelu, al termine di Benfica-Inter, parla a Mediaset e rivela quelli che sono i suoi pensieri: stannotuttima c’è ancora molta strada da fare. CONCENTRAZIONE ? Romelu, a Mediaset, ha parlato così nel post-partita di Benfica-Inter: «Non pesava il pallone del rigore. È tutto nella testa. Io non ascolto nessuno, anche quando i miei compagni mi parlano non li ascolto in quel momento. Sono solo concentrato sulla palla e sul rigore da calciare.leper le partite che ho fatto fino a poco fa, ma io guardo ee provo ad aiutare la squadra in ogni modo. Sto, come tutti gli altri. Abbiamo la responsabilità di far bene e ora dobbiamo concentrarci anche in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Io capisco esser tifosi. Ma non vi fa schifo che #Juve non abbia detto mezza parola su caso #Lukaku . Attenderann… - a_fior : @fcin1908it Non capisco però perché non abbiano ammonito Lukaku per l'esultanza dopo il rigore segnato. Forse perch… - sportface2016 : #BenficaInter, #Lukaku: 'Bel risultato, capisco le critiche. Esultanza? A fine stagione vi dico tutto' - internewsit : Lukaku: «Capisco le critiche, ma vado avanti. Stiamo dando tanto» - - rudemansion : @cmdotcom Il razzismo non esiste negli stadi. Capisco che x voi sia un tema sensibile,ma un insulto è un insulto,pu… -