Luis Sal torna sui social con un video dal dubbio scopo: degusta croissant durante gli scontri di Parigi (Di martedì 11 aprile 2023) Luis Sal è un influencer con un grande seguito social ed è stato partner di Fedez alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio. Poi, improvvisamente e dopo una mai confermata lite tra i due, Luis Sal non si è più visto al timone del seguito programma web. Ipotesi ne sono state fatte, quella più pesante da Fabrizio Corona. Secondo l'ex re dei paparazzi ci sarebbe Chiara Ferragni dietro lo scazz* tra lo youtuber 25enne e Fedez. Dopo giorni di silezio social, Luis Sal tornato in una versione Maria Antonietta, "se non hanno più pane, che mangino brioche". Siamo a Parigi, lui è in mezzo ai manifestanti che protestano per la riforma delle pensioni voluta dal governo. Il clima è teso: vetrine spaccate, lacrimogeni, polizia in tenuta antisommossa, caos.

