Lucy Welcher | “Sono troppo bella per lavorare”

L'influencer Lucy Welcher fa arrabbiare i fan di TikTok. Le sue parole fanno il giro del web e la rete sobbalza "Io non ho nessuna intenzione di lavorare per il resto della mia vita. Non voglio certo svegliarmi alle 6 di mattina per i prossimi 60 anni. No, Sono troppo bella per questo". Con queste parole l'influencer Lucy Welcher ha fatto arrabbiare i suoi follower di TikTok cercando subito dopo – senza successo – di eliminare il video incriminato diventato ormai virale. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la storia di Welcher, canadese di 19 anni, la racconta il Daily Mail che dà conto anche dei commenti adirati sotto al video: "Il mondo non gira attorno a te", "Perché non provi a diventare adulta invece di comportarti da principessa ...

