Lucio Presta, la holding Arcobaleno Tre passa ai figli Così l'agente dei record blinda il futuro della famiglia (Di martedì 11 aprile 2023) Torna a splendere tutto l'Arcobaleno sulla famiglia di Lucio Presta, il più influente e noto agente dello spettacolo italiano. Il 20 marzo scorso, infatti, Presta annunciava via Twitter la richiesta d'archiviazione delle indagini della procura di Roma che lo riguardavano assieme al figlio Niccolò e a Matteo Renzi per presunto finanziamento illecito ai partiti. E il 30 marzo a Roma davanti al notaio Natale Votta si sono presentati lo stesso Niccolò, la sorella Beatrice, Giulia Carnevale e il fratello Riccardo (i figli di primo letto di Paola Perego, moglie di Presta) assieme a Laura Aguzzi e Marco Contessi.

