Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni 12 aprile: una sconvolgente rivelazione

La seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, prenderà il via mercoledì 12 aprile 2023 su Canale 5 alle ore 21:45 circa. In questo appuntamento iniziale, Emma cercherà di andare avanti con la sua vita e oltre ad organizzare il matrimonio con Enrico, farà delle nuove audizioni alla scuola di danza dove emergeranno due ragazze. Nel frattempo, Petra, la madre della ragazza, farà una sconvolgente rivelazione ad Emma.

anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, prima puntata: Emma fa delle nuove audizioni

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2 vedrà Emma Conti intenta ad organizzare le sue nozze con Enrico, l'uomo che l'ha aiutata a ...

