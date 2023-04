Luca Salatino e Soraia in crisi? «Le cose non vanno bene», il gossip (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora una volta circolano voci di una crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Secondo il gossip la coppia nata a Uomini e Donne starebbe affrontando un momento difficile. I due avrebbero trascorso le feste di Pasqua separati e da qui sono esplose le voci. Ad aggiungere un tassello alla vicenda ci ha pensato Deianira Marzano sui social la quale ha assicurato di essere entrata in contatto con fonti molto vicine alla coppia. Queste le avrebbero raccontato che per i due non è assolutamente un buon momento: "Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale" Luca Salatino da solo: battuta d'arresto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 aprile 2023) Ancora una volta circolano voci di unatraAllam Ceruti. Secondo illa coppia nata a Uomini e Donne starebbe affrontando un momento difficile. I due avrebbero trascorso le feste di Pasqua separati e da qui sono esplose le voci. Ad aggiungere un tassello alla vicenda ci ha pensato Deianira Marzano sui social la quale ha assicurato di essere entrata in contatto con fonti molto vicine alla coppia. Queste le avrebbero raccontato che per i due non è assolutamente un buon momento: "Da persone vicino alla coppia, pare che lenon vadano per niente. Lei si sarebbe annoiata di lui per varieche sanno loro ma sono in fase decisionale"da solo: battuta d'arresto ...

