(Di martedì 11 aprile 2023) Emergenza in attacco per ilche sfida ila San Siro in Champion League: si pensa a. Lucianosi è dovuto industriare in questa settimana, in cui ha avuto una penuria di attaccanti mai vista. Oltre ad una incertezza clamorosa. Sicuramente Simeone non potrà giocare, gara di mercoledì 12 aprile alle ore 21. Ma è ancora da capire se Osimhen recupererà per la trasferta di San Siro. Ieri inoltre si è fermato anche Raspadori, a scopro precauzionale, ma sicuramente non una bella notizia perA questo punto il tecnico del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Lozano prima punta: l’ultima idea di Spalletti per Milan-Napoli - AmedeoCangiano : @antonio_gaito Lozano prima punta a sto punto - Alby030303 : @1926_cri @antonio_gaito Io farei giocare lozano centravanti come. La sua prima partita a Torino con la Juve ingresso e gol - Adoir9_ : @_LordJack non gioca mercoledì, avrebbe dovuto fare la sessione in campo per giocare Giochiamo con Lozano prima pun… - CiccioBenzina18 : @AndreaStair @angeloffthewall @sscnapoli Se lo fa, Spalletti è scemo. Lozano è stato preso per sostituire Insigne s… -

... in via Giovanni Falcone, in via Paolo Borsellino e in via Giovanni. Il percorso e la ... La tappa non consente possibilità di attaccodel finale, ma inizierà a stabilire subito le gerarchie....nelle valutazioni dello staff medico e di quello tecnico pesino pure l'assenza certa della... con l'ipotetico tridente offensivo che sarebbe completato da Elmas a sinistra e da uno trae ...... in gruppo non c'è nemmeno unapunta e nel ruolo si è dovuto adattare Kvaratskhelia nella ... Elmas e. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...

CdS, Salvione: "Napoli, nuova soluzione in attacco: Kvaratskhelia o Lozano prima punta" CalcioNapoli24

Come Victor Osimhen, anche Alex Meret riceva una nuova mascherina. Mentre tuttavia il nigeriano ha smarrito la precedente, quella del portiere si era rotta in circostanze ancora non ben delineate… ...Tempo di scelte per Luciano Spalletti: l’allenatore azzurro deve risolvere un rebus importante sulla strada che porta a Milano, quello della prima punta. Con Simeone ko dopo la trasferta ...