L'outfit regale di oggi: Letizia Ortiz e la figlia Leonor, lo scambio d'abiti è reciproco (Di martedì 11 aprile 2023) Per le celebrazioni del sabato antecedente la Pasqua, la sovrana spagnola ha sfoggiato un look casual, prendendo in prestito un capo dal guardaroba della primogenita. Ma anche Leonor ha fatto lo stesso, attingendo dall'armadio di sua madre Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) Per le celebrazioni del sabato antecedente la Pasqua, la sovrana spagnola ha sfato un look casual, prendendo in prestito un capo dal guardaroba della primogenita. Ma ancheha fatto lo stesso, attingendo dall'armadio di sua madre

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco in lungo per l'ultima riunione di famiglia - infoitcultura : Principessa Anna, drastico cambio look: addio abiti casual, outfit regale -