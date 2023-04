Lobotka: «Dicevano che sarebbe stata una stagione difficile, questo ci ha dato serenità» (Di martedì 11 aprile 2023) Stanislav Lobotka, regista difensivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista all’Associated Press in vista della gara di Champions contro il Milan «Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo» In Italia, scrive l’Associated Press l’idea di calcio di Spalletti è decisamente innovativa e funziona. Lobotka ha completato il 94,1% dei suoi passaggi in Serie A in questa stagione, la più alta percentuale di qualsiasi centrocampista nei primi cinque campionati europei e terzo assoluto dietro solo ai difensori del Paris Saint-Germain Marquinhos (95,0%) e Sergio Ramos (94,6%). Ma cosa è cambiato da quando aveva Gattuso come allenatore? «La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Stanislav, regista difensivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista all’Associated Press in vista della gara di Champions contro il Milan «Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo» In Italia, scrive l’Associated Press l’idea di calcio di Spalletti è decisamente innovativa e funziona.ha completato il 94,1% dei suoi passaggi in Serie A in questa, la più alta percentuale di qualsiasi centrocampista nei primi cinque campionati europei e terzo assoluto dietro solo ai difensori del Paris Saint-Germain Marquinhos (95,0%) e Sergio Ramos (94,6%). Ma cosa è cambiato da quando aveva Gattuso come allenatore? «La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Lobotka: «Dicevano che sarebbe stata una stagione difficile, questo ci ha dato serenità» All’Associated Press spi… - ale_perretta : RT @mikmik1970: Di Kim dicevano 3 pacchetti 10000 lire Kvara o Geoggiano scarso Spremet Dilicazzo Lozano fa per e per Oshimen nun è buon Lo… - 1926_cri : RT @mikmik1970: Di Kim dicevano 3 pacchetti 10000 lire Kvara o Geoggiano scarso Spremet Dilicazzo Lozano fa per e per Oshimen nun è buon Lo… - geniazze : RT @mikmik1970: Di Kim dicevano 3 pacchetti 10000 lire Kvara o Geoggiano scarso Spremet Dilicazzo Lozano fa per e per Oshimen nun è buon Lo… - Chiariello_CS : RT @mikmik1970: Di Kim dicevano 3 pacchetti 10000 lire Kvara o Geoggiano scarso Spremet Dilicazzo Lozano fa per e per Oshimen nun è buon Lo… -