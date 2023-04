Lobotka a cuore aperto: “Morirei in campo per far felici i tifosi del Napoli” (Di martedì 11 aprile 2023) Stanislav Lobotka manda un messaggio bellissimo ai tifosi del Napoli: “Morirei in campo per farli felici” Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Associated Press prima di Milan-Napoli di Champions League: “La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre a ritrovare la fiducia. Così posso mostrare la mia qualità. Stagione esaltante per il Napoli? Tutti avevano detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo ci ha fatto sentire liberi. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo. Il centrocampista slovacco si sofferma su Kvaratskhelia: “Non ero l’unico, non molte persone ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Stanislavmanda un messaggio bellissimo aidel: “inper farli” Stanislavha rilasciato un’intervista ai microfoni di Associated Press prima di Milan-di Champions League: “La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre a ritrovare la fiducia. Così posso mostrare la mia qualità. Stagione esaltante per il? Tutti avevano detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo ci ha fatto sentire liberi. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo. Il centrocampista slovacco si sofferma su Kvaratskhelia: “Non ero l’unico, non molte persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Lobotka a cuore aperto: 'Morirei in campo per far felici i tifosi del Napoli' #CalcioNapoli #lobotka #tifosi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo la vittoria del Napoli con il Lecce - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo la vittoria del Napoli con il Lecce - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo la vittoria del Napoli con il Lecce - napolimagazine : IL CENTROCAMPISTA - Lobotka, cuore azzurro dopo la vittoria del Napoli con il Lecce -