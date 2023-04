Lo stipendio? Non basta più, priorità è flessibilità, benessere e smartworking (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 10 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Felicità. Potremmo riassumere in questo modo quello che, secondo un'indagine che Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale qualificato) chiedono i lavoratori italiani. Andando più nel dettaglio, scopriamo che i classici benefit materiali (come ad esempio auto aziendale, smartphone o buoni pasto) non sono più la priorità. Sono flessibilità oraria, attenzione al benessere psico-fisico e smart working a fare davvero la differenza. “Non dobbiamo cadere nell'errore - precisa Marta Arcoria, Hr manager di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato - di pensare che parlare di felicità al lavoro sia fuori luogo. Tralasciando i vari job title evocativi o quelle che potremmo definire mode passeggere, il concetto di felicità (inteso, ovviamente, in senso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 10 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Felicità. Potremmo riassumere in questo modo quello che, secondo un'indagine che Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale qualificato) chiedono i lavoratori italiani. Andando più nel dettaglio, scopriamo che i classici benefit materiali (come ad esempio auto aziendale, smartphone o buoni pasto) non sono più la. Sonooraria, attenzione alpsico-fisico e smart working a fare davvero la differenza. “Non dobbiamo cadere nell'errore - precisa Marta Arcoria, Hr manager di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato - di pensare che parlare di felicità al lavoro sia fuori luogo. Tralasciando i vari job title evocativi o quelle che potremmo definire mode passeggere, il concetto di felicità (inteso, ovviamente, in senso ...

