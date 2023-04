Lo sguardo di Francesca Spedalieri sulla terra che ispirò l’Inferno di Dante

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 aprile 2023) La ricerca visiva e documentaristica disi concentra sui luoghi, sul paesaggio e la loro interazione con l’uomo. LaFuma descrive il territorio della Val di Cecina in Toscana, un’eccellenza per l’energia geotermica. Grazie alla sua speciale conformazione questo territorio produce l’otto percento dell’energia geotermica mondiale. Agli inizi del Novecento a Larderello nasce la prima centrale geotermica al mondo intorno a cui viene costruito il primo villaggio operaio. bySu ideazione dell’architetto Giovanni Michelucci, il paese viene progettato come un microcosmo capace di soddisfare ogni esigenza sociale e lavorativa dei dipendenti e delle loro famiglie. Negli anni Sessanta vi erano infrastrutture quali: cinema, teatro, piscina geotermica, campi sportivi. ...