"Lo ha fatto prima di sparire". Madonna di Trevignano, choc su Gisella la 'veggente' (Di martedì 11 aprile 2023) Comincia a farsi un po' di chiarezza sull'assurda vicenda della Madonna di Trevignano Romano, il meraviglioso borgo sulle sponde del lago di Bracciano, in provincia di Roma. La donna, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia, sostiene di parlare con la Vergine da quando nel 2016 una madonnina che aveva preso a Medjugorje iniziò a lacrimare acqua e sangue. Ma figuriamoci se è finita qui, la donna infatti raccontava di avere le stigmate, e che era rimasta incinta dello Spirito Santo. Chiaramente la sedicente veggente compiva anche miracoli: dalla moltiplicazione di pizza e gnocchi, alle guarigioni. Un vero e proprio business creato dalla donna, dicono le accuse dei pentiti, per estorcere più soldi possibili ai fedeli creduloni. Uno di questi ad esempio, ha raccontato di aver "donato" 123mila euro nel corso degli ...

