LIVE – Vicenza-Juventus U23 2-2, finale ritorno Coppa Italia Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di martedì 11 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Juventus U23, finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per questo scontro finale, che mette di fronte i biancorossi ed i bianconeri, nella splendida cornice dello Stadio Romeo Menti di Vicenza. Chi riuscirà a vincere e portare a casa la Coppa? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di martedì 11 aprile. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLA Coppa Italia Serie C 2022/2023 Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) LadiU23,dididi. Tutto pronto per questo scontro, che mette di fronte i biancorossi ed i bianconeri, nella splendida cornice dello Stadio Romeo Menti di. Chi riuscirà a vincere e portare a casa la? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di martedì 11 aprile. COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLASportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : Il #Vicenza non si dà per vinto e ristabilisce l'equilibrio nella sfida del Menti: #Cappelletti sigla il 2-2. - BianconeraNews : La #JuventusNextGen non molla e si riporta in avanti grazie alla testa di capitan #Poli! Adesso la situazione tra a… - BianconeraNews : Il secondo tempo della sfida tra #Vicenza e #JuventusNextGen è iniziato subito con il pareggio dei biancorossi... - BianconeraNews : Una #JuventusNextGen autoritaria sta vincendo al Menti contro il #Vicenza: il computo della finale di #CoppaItalia… - CorJuve : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Vicenza-Juventus NG 0-1 - Squadre a riposo, bianconeri avanti -