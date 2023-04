LIVE Nardi-Vacherot, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: grande occasione contro la wild-card monegasca (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Valentin Vacherot, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Luca Nardi è alla sua seconda partecipazione a LIVEllo 1000 dopo quella agli Internazionali d’Italia dello scorso anno, quando venne sconfitto al debutto da Cameron Norrie. Il pesarese, dopo un inizio di stagione non semplice eccettuata la finale Challenger a Pune, ha superato Lestienne e Otte nelle qualificazioni. Al turno decisivo è risalito da uno svantaggio di 1-5 nel terzo set, annullando due match point. L’occasione è ghiotta, visto che dall’altra parte della rete ci sarà la wild card ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lucae Valentin, primo turno del Masters 1000 di. Lucaè alla sua seconda partecipazione allo 1000 dopo quella agli Internazionali d’Italia dello scorso anno, quando venne sconfitto al debutto da Cameron Norrie. Il pesarese, dopo un inizio di stagione non semplice eccettuata la finale Challenger a Pune, ha superato Lestienne e Otte nelle qualificazioni. Al turno decisivo è risalito da uno svantaggio di 1-5 nel terzo set, annullando due match point. L’è ghiotta, visto che dall’altra parte della rete ci sarà la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Nardi-Otte 6-7(5) 6-3 7-6(4) qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA - #Nardi-Otte… - zazoomblog : LIVE – Nardi-Otte 6-7(5) 0-0 qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA - #Nardi-Otte #6-7(5… - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Luca Nardi e Giu… - infoitsport : Estoril: Nardi subito fuori, esordio Zeppieri (live in tv alle 17) -