LIVE Nardi-Vacherot | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | a breve si comincia sul campo 2 | vittoria incredibile per Sonego

14.20 Nardi è passato dalle qualificazioni, vincendo due partite complesse contro Lestienne e Otte: in particolare contro il tedesco ha recuperato da uno svantaggio di 1-5 nel terzo set annullando due match point. 14.17 Occasione ghiotta perché l'impegno è contro la wild card monegasca Valentin Vacherot, numero 350 del mondo. Vacherot quest'anno non ha vinto partite nei main draw Challenger a cui ha preso parte. 14.14 Secondo match in carriera in un Masters 1000 per il classe 2003 pesarese che lo scorso anno aveva giocato agli Internazionali d'Italia, perdendo contro Cameron Norrie al primo turno.

