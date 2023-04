LIVE Nardi-Vacherot 7-5 4-4, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: contro-break del monegasco (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT 4-4 break Vacherot. Il monegasco aggredisce con il dritto e infiamma il pubblico: ancora tutto in equilibrio. 15-40 A metà rete il dritto di Nardi: due palle del contro-break. 15-30 Viene avanti Nardi, ma la seconda volée non riesce a tenerla in campo. 15-15 Servizio e accelerazione di dritto per Nardi. 0-15 Risposta aggressiva di Vacherot. 4-3 Nardi. Il monegasco non demorde e riesce a rimanere in vita. A-40 Buona seconda di servizio per Vacherot che ha la palla del ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC LADI SONEGO-HUMBERT 4-4. Ilaggredisce con il dritto e infiamma il pubblico: ancora tutto in equilibrio. 15-40 A metà rete il dritto di: due palle del. 15-30 Viene avanti, ma la seconda volée non riesce a tenerla in campo. 15-15 Servizio e accelerazione di dritto per. 0-15 Risposta aggressiva di. 4-3. Ilnon demorde e riesce a rimanere in vita. A-40 Buona seconda di servizio perche ha la palla del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Nardi-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA - gianmilan76 : RT @sportface2016: #RolexMonteCarloMasters | In contemporanea al match di Luca #Nardi sta per avere inizio anche la sfida tra Lorenzo #Muse… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | In contemporanea al match di Luca #Nardi sta per avere inizio anche la sfida tra Lorenzo… - gianmilan76 : RT @sportface2016: #RolexMonteCarloMasters | Dopo l'incredibile rimonta di Lorenzo #Sonego ora tocca a Luca #Nardi. Segui la diretta testua… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | Dopo l'incredibile rimonta di Lorenzo #Sonego ora tocca a Luca #Nardi. Segui la diretta t… -