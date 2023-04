LIVE Nardi-Vacherot 0-1, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: comincia il match sul campo 2 (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT 1-0 Vacherot. Kick e dritto per il giocatore di casa che parte bene al servizio. A-40 Prima vincente da parte di Vacherot. 40-40 Rimane sul nastro il dritto a sventaglio di Vacherot. 40-30 Risposta aggressiva da parte del pesarese. 40-15 Sbaglia Nardi con il rovescio: ci sono due palle per l’1-0. 30-15 Il nastro smorza il dritto del giocatore di casa. 15-15 Errore di rovescio da parte di Vacherot. 15-0 Parte con un ace il giocatore monegasco. INIZIA IL match! Al servizio Valentin Vacherot. 14.25 Il vincente di questa sfida affronterà al secondo turno uno ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC LADI SONEGO-HUMBERT 1-0. Kick e dritto per il giocatore di casa che parte bene al servizio. A-40 Prima vincente da parte di. 40-40 Rimane sul nastro il dritto a sventaglio di. 40-30 Risposta aggressiva da parte del pesarese. 40-15 Sbagliacon il rovescio: ci sono due palle per l’1-0. 30-15 Il nastro smorza il dritto del giocatore di casa. 15-15 Errore di rovescio da parte di. 15-0 Parte con un ace il giocatore monegasco. INIZIA IL! Al servizio Valentin. 14.25 Il vincente di questa sfida affronterà al secondo turno uno ...

