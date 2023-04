LIVE Musetti-Kecmanovic 6-6, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-VACHEROT LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT 1-1 Cerca di uscire dallo scambio Lorenzo, che però manda out il rovescio lungolinea. 1-0 Musetti. Non passa la risposta di rovescio del tennista di Belgrado. 6-6 Game Kecmanovic. Stecca la risposta di dritto Musetti. Si va al tiebreak. 40-30 Si ferma sul nastro la palla corta del serbo. 40-15 Arriva un dritto vincente potente e preciso di Kecmanovic. 30-15 Musetti riesce ad entrare nello scambio e provocare l’errore dell’avversario. 30-0 Punto fotocopia del precedente. 15-0 Solito schema con servizio e dritto del tennista di Belgrado. 6-5 Game Musetti. ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-VACHEROT LADI SONEGO-HUMBERT 1-1 Cerca di uscire dallo scambio Lorenzo, che però manda out il rovescio lungolinea. 1-0. Non passa la risposta di rovescio del tennista di Belgrado. 6-6 Game. Stecca la risposta di dritto. Si va al. 40-30 Si ferma sul nastro la palla corta del serbo. 40-15 Arriva un dritto vincente potente e preciso di. 30-15riesce ad entrare nello scambio e provocare l’errore dell’avversario. 30-0 Punto fotocopia del precedente. 15-0 Solito schema con servizio e dritto del tennista di Belgrado. 6-5 Game. ...

